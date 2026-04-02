Militão memperingatkan Real Madrid terkait tuntutan Mallorca

Bek Real Madrid asal Brasil, Éder Militão, mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kembalinya ke lapangan, sambil menegaskan bahwa ia sangat menantikan untuk kembali bermain bersama Los Blancos di fase krusial musim ini.

Bek tengah asal Brasil ini telah pulih dari cedera robekan otot paha kiri yang dialaminya pada 7 Desember lalu saat menghadapi Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabéu.

Mileão diperkirakan akan kembali masuk dalam skuad tim raja untuk pertandingan La Liga melawan Mallorca pada Sabtu mendatang di Stadion Son Moix.

Mileito mengatakan, dalam pernyataannya di episode terbaru program "Real Talks" yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Setiap kali saya berada di lapangan, saya selalu memberikan yang terbaik, dan saya sangat menantikan untuk bermain lagi."

Pemain Brasil berusia 28 tahun itu menambahkan: "Kami sangat menyadari nilai seragam Real Madrid, dan kami tahu bahwa merupakan kehormatan besar untuk bermain di tim seperti ini."

Baca juga:

Ia juga berbicara tentang standar pribadinya dengan mengatakan: "Jika segalanya tidak berjalan 100% baik, saya berlatih keras agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di pertandingan berikutnya."

Milletão melanjutkan: "Anda harus menjaga diri di luar lapangan, dan selalu berada dalam kondisi terbaik, bahkan jika Anda tidak bermain atau sedang pulih dari cedera."

Dia menambahkan: "Saya selalu berusaha untuk berkembang, baik dalam duel fisik, merebut bola, maupun situasi bola mati, baik secara defensif maupun ofensif."

Bek asal Brasil itu memperingatkan tentang sulitnya pertandingan mendatang melawan Mallorca, yang berada di zona degradasi, dengan mengatakan: "Mereka menekan dengan keras, dan bermain hingga detik terakhir, dan kami harus selalu waspada."