Milan, tak ada yang hadir dalam jamuan makan malam antar klub menjelang rapat FIGC

AC Milan masih mengalami masa ketidakpastian yang mendalam dalam jajaran kepemimpinannya, mengingat hampir sebulan setelah pemecatan mereka, baik Igli Tare maupun Geoffrey Moncada belum digantikan. Ruben Amorim memang telah dipilih dan diumumkan secara resmi, namun posisi direktur olahraga dan direktur teknis masih kosong. Bidang olahraga klub, pada kenyataannya, saat ini tidak memiliki figur kunci yang jelas, bahkan di tingkat institusional.





La Gazzetta dello Sport melaporkan pagi ini bahwa dalam jamuan makan malam informal antar klub sebelum rapat umum FIGC yang akan memilih Presiden Federasi baru, tidak ada petinggi Rossonero yang diperkirakan akan hadir. Di Roma, Presiden Paolo Scaroni dipastikan akan hadir, dengan kemungkinan Gerry Cardinale juga turut hadir.