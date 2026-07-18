Milan, resmi: Berkay Karaca menjalani operasi, pernyataan resmi klub

Melalui siaran pers resmi, Milan mengumumkan bahwa pemain muda Berkay Karaka, bek kelahiran 2006 dari Milan Futuro, hari ini telah menjalani operasi untuk mengatasi masalah pada metatarsal keempat kaki kanannya. Berikut ini isi siaran pers tersebut.

PERNYATAAN RESMI: BERKAY KARACA

"AC Milan mengumumkan bahwa Berkay Karaca telah menjalani operasi di Varese untuk mengatasi patah tulang pada metatarsal ke-4 kaki kanannya. Operasi tersebut, yang dilakukan oleh Dr. Carlo Montoli dan timnya dengan didampingi oleh dokter AC Milan, Andrea Bulgheroni, berjalan dengan sukses. Bek tersebut telah dipulangkan dan telah memulai proses rehabilitasi di Milanello."