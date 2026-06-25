Milan, percakapan telepon antara Amorim dan Leao

Masa depan Rafael Leao di Milan masih belum pasti. Pemain asal Portugal itu sempat mengumumkan keinginannya untuk hengkang, namun kedatangan rekan senegaranya, Ruben Amorim, sebagai pelatih baru mungkin telah mengubah situasi. Pelatih baru Rossoneri itu melakukan panggilan telepon dengan pemain kelahiran 1999 tersebut, sekadar sapaan singkat dan sopan; namun, keduanya tidak membicarakan rencana apa pun, dan menunda pembahasan topik tersebut hingga usai Piala Dunia.





PERNYATAAN LEAO - Berikut adalah pernyataan pemain asal Portugal tersebut menjelang Piala Dunia: “Saya bangga pernah bermain di Milan, tetapi sekarang saya ingin memulai babak baru; saya berharap bisa pindah ke liga lain. Saya telah memberikan yang terbaik untuk Milan, klub ini telah memberi saya segalanya, tetapi saya merasa siap untuk tim baru, liga baru, dan tantangan baru. Masa-masa di Milan sungguh luar biasa, tetapi semuanya telah berakhir.”



