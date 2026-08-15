Milan, Pavlovic untuk pertama kalinya menjadi kapten

Kapten AC Milan hari ini adalah Strahinja Pavlovic; ini menjadi kali pertama bek tengah Serbia itu mengenakan ban kapten untuk AC Milan.





PERTAMA KALI - Dalam daftar resmi AC Milan untuk laga persahabatan melawan Manchester United, yang dijadwalkan pada pukul 16.45 di Wroclaw, kapten AC Milan tercatat adalah Strahinja Pavlovic; ini menjadi kali pertama - meski hanya dalam uji coba musim panas - bek tengah Serbia itu mengenakan ban kapten, memanfaatkan absennya Maignan dan Gabbia (tidak masuk skuad) serta Modric (di bangku cadangan).