Milan, minat kembali pada Guela Doué: Belghali jadi alternatif

Milan juga bergerak di posisi sayap. Pelatih baru Ruben Amorim berencana menurunkan Alexis Saelemaekers di sayap kiri, sehingga dibutuhkan pemain inti di sayap kanan: dengan demikian, nama Guela Doué kembali menjadi perbincangan. Pemain sayap asal Strasbourg dan tim nasional Pantai Gading ini sudah lama diincar oleh “Il Diavolo” setahun yang lalu.





PEMBAHASAN TELAHDIMULAI - Kontak dengan pihak pemain telah dimulai, dan sangpemain menyambut dengan antusias kemungkinan pindah ke Milanello: kontrak lima tahun senilai 2,5 juta per musim ditambah bonus telah disiapkan untuknya.





ALTERNATIF BELGHALI - Tidak akan mudah mencapai kesepakatan dengan Strasbourg yang dikenal sebagai klub yang cukup mahal, dan karena itu Milan juga mempertimbangkan opsi alternatif yang mengarah ke Rafik Belghali dari Hellas Verona. Rossoneri telah mengumpulkan informasi mengenai bek sayap asal Aljazair tersebut yang tampil menonjol selama Piala Dunia dan dinilai senilai 15 juta euro. Fiorentina juga tertarik padanya.