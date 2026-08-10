Milan mengetuk pintu bintang Maroko

Milan tengah berupaya membangun kembali skuatnya, dan berusaha membentuk tim yang solid guna memudahkan tugas pelatih baru mereka, Ruben Amorim.

Dalam kerangka ini, klub Italia tersebut mulai menaruh minat serius kepada pemain Maroko, Zakaria El Ouahdi, untuk memperkuat sisi kanan lini pertahanannya.

Menurut jurnalis Italia Manuel Baiocchini, Milan bersiap menghadapi kemungkinan kepergian bek Zachary Athekame ke Olympique Lyon. Meskipun para petinggi klub Italia itu mempelajari sejumlah opsi untuk mengisi posisi tersebut, El Ouahdi mendapatkan kekaguman khusus berkat konsistensi levelnya serta penampilan kuat yang ia tunjukkan bersama Genk.

Bek kanan berusia 23 tahun ini terikat kontrak dengan Genk hingga Juni 2028. Levelnya turut mendongkrak nilai pasarnya, yang saat ini diperkirakan sekitar 17 juta euro menurut situs Transfermarkt.

Pemain Maroko itu keluar dari musim yang sangat sukses di level individu bersama klub Belgia tersebut, setelah menjalani 43 pertandingan di seluruh ajang sepanjang musim lalu, mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist.

Angka-angka ini terbilang mencolok bagi seorang bek yang mengisi posisi full-back, karena menegaskan kemampuan besarnya dalam memberikan sumbangsih ofensif, sekaligus menjelaskan minat sejumlah klub besar Eropa terhadap jasanya.

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