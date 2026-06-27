Milan Menandatangani Kesepakatan Bersejarah

Milan telah menuntaskan kesepakatan bersejarah senilai 70 juta euro dengan mendatangkan penyerang asal Portugal, Gonzalo Ramos, dari Paris Saint-Germain. Ini merupakan pembelian terbesar dalam sejarah Rossoneri, sebagai upaya memenuhi keinginan pelatih barunya, Ruben Amorim, menjelang dimulainya jendela transfer musim panas.

Surat kabar Spanyol “AS” melaporkan bahwa Milan berhasil mengungguli semua pesaingnya, termasuk Atlético Madrid, berkat pengaruh agen pemain yang kuat, Jorge Mendes, serta hubungannya yang erat dengan presiden klub Paris, Nasser Al-Khelaifi, yang memudahkan penyelesaian kesepakatan ini dalam waktu rekor.

Sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi mengungkapkan bahwa Ramos, yang telah menghabiskan tiga musim di ibu kota Prancis, telah menjalani pemeriksaan medis di Florida—tempat ia saat ini bergabung dengan tim nasional Portugal dalam Piala Dunia 2026—sebagai langkah awal untuk menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan gaji bersih sebesar 4 juta euro per tahun.

Kedatangan Amorim ke bangku cadangan Milan dianggap sebagai faktor penentu dalam penyelesaian kesepakatan ini, karena pelatih asal Portugal tersebut menempatkan rekan senegaranya, Ramos, di urutan teratas daftar prioritasnya untuk memperkuat lini serang yang mengalami kesulitan pada musim lalu.

Selain itu, kehadiran Jerry Cardinali, pendiri Redbird Group dan pemilik klub, di Milan pada hari Sabtu ini, memainkan peran sentral dalam mempercepat negosiasi pada jam-jam terakhir dan meyakinkan sang pemain untuk bergabung, meskipun Rossoneri tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan.

Kesepakatan ini membuka peluang bagi kemungkinan hengkangnya beberapa bintang saat ini, terutama penyerang asal Meksiko Santiago Jiménez, sebagai bagian dari restrukturisasi tim sesuai dengan visi teknis Amorim.