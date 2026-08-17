Milan, Leipzig terus ngotot untuk Nkunku: situasinya

Di Milan, di antara pemain yang disingkirkan oleh Amorim ada juga Christopher Nkunku, yang akan meninggalkan AC Milan setelah hanya satu tahun. Sejumlah klub bergerak untuk pemain Prancis itu, dengan RB Leipzig di barisan terdepan. Berikut kabar terbaru di YouTube dari Fabrizio Romano dan Matteo Moretto: ini akan menjadi pekan yang sangat penting bagi Milan, klub Jerman itu telah bergerak dengan panggilan langsung bersama para agen.





SIAPA YANG MENGINGINKANNYA - RB Leipzig sudah menginginkannya di masa lalu, bahkan sebelum Milan: itu adalah klub yang menelepon paling intens. Dortmund telah melakukan penjajakan dan Newcastle juga ada, meski sang pemain hingga saat ini lebih memilih pulang ke rumah demi mendapatkan kontinuitas menit bermain dan performa. Ada klub-klub di Spanyol yang menginginkannya.

seorang pemain yang sangat diminati di pasar transfer.



