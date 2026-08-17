Milan, Leipzig terus mendesak untuk Nkunku: situasinya

Di Milan, di antara para pemain yang disingkirkan oleh Amorim ada juga Christopher Nkunku, yang akan meninggalkan AC Milan setelah hanya satu tahun. Sejumlah klub telah bergerak untuk pemain Prancis itu, dengan Leipzig di barisan terdepan. Berikut kabar terbaru di YouTube dari Fabrizio Romano dan Matteo Moretto: bagi AC Milan ini akan menjadi pekan yang sangat penting, klub Jerman itu telah bergerak dengan panggilan langsung bersama para agen.





SIAPA YANG MENGINGINKANNYA - Leipzig sudah menginginkannya sejak dulu, bahkan sebelum AC Milan: ini adalah klub yang paling intens menghubungi. Dortmund telah melakukan penjajakan dan Newcastle juga ada, meski saat ini sang pemain lebih memilih pulang ke rumah untuk mendapatkan kesinambungan menit bermain dan performa. Ada klub-klub di Spanyol yang menginginkannya.



