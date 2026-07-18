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grafica musah milan 2025 2026 sito 16 9Getty Images

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Milan, Leeds menanyakan kabar Musah: gagasan dari Amorim

AC Milan

Gelandang asal Amerika Serikat, Yunus Musah, kembali ke Milan setelah kontraknya di Atalanta tidak diperpanjang

Di antara para pemain yang paling diperhatikan oleh Amorim pada fase awal pemusatan latihan ini, tentu saja ada gelandang asal Amerika Serikat, Yunus Musah. Mantan pemain Valencia ini baru saja menjalani musim yang kurang memuaskan saat dipinjamkan ke Atalanta—hingga ia gagal dipanggil ke Piala Dunia—dan kini ia bertekad untuk membuktikan diri dengan motivasi ekstra. Menurut sumber-sumber Inggris, Leeds dilaporkan telah menanyakan situasinya dalam beberapa hari terakhir: sebuah pendekatan awal baik kepada agennya maupun kepada Milan. Saat ini belum ada tawaran konkret yang masuk ke klub di Via Aldo Rossi, yang namun menegaskan bahwa mereka tidak harus melepas gelandang tersebut pada tahap ini karena ia sedang dalam proses evaluasi oleh staf teknis baru.

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