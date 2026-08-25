Milan, Leao masih berlatih terpisah

AC Milan berlatih pagi ini di Milanello dan mulai mempersiapkan laga liga berikutnya melawan Venezia yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam di San Siro. Tidak ada masalah bagi Mario Gila yang berlatih normal bersama grup setelah pada Minggu ia terpaksa meninggalkan lapangan akibat kram. Sementara itu, untuk Rafael Leao, penyerang Portugal yang masa depannya masih terus menjadi teka-teki besar, ia kembali berlatih terpisah.





Menjelang laga kandang pertama di depan para suporternya melawan Venezia, AC Milan akan berlatih baik besok maupun Kamis pagi di Centro Sportivo di Milanello. Sehari sebelum pertandingan, tentu juga akan ada konferensi pers rutin Ruben Amorim yang akan menjawab pertanyaan para jurnalis untuk mempresentasikan pertandingan melawan wakil Veneto itu.