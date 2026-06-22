Milan, kerja sama dengan Jorge Mendes yang berpotensi mengguncang bursa transfer:

Revolusi Milan bergantung pada Gerry Cardinale: dengan keputusannya untuk tidak menunjuk kepala divisi sepak bola baru, pimpinan RedBird tersebut telah mengambil tanggung jawab akhir atas keputusan-keputusan di bursa transfer, termasuk penilaian terhadap profil pemain yang akan dibeli.





Dalam skenario ini, sosok Jorge Mendes mungkin akan semakin memegang peranan sentral. Menurut Corriere dello Sport,agen top asal Portugal ini—yang telah menjadi tokoh kunci dalam berbagai transaksi klub dalam beberapa musim terakhir—merupakan mitra utama di tengah pasar transfer yang semakin kompetitif. Meskipun bukan agen Ruben Amorim, Mendes memiliki latar belakang sepak bola yang sama dengan pelatih asal Portugal tersebut serta pemahaman mendalam mengenai kumpulan talenta di kawasan tersebut.