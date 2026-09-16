Milan, keputusan telah diambil: Cisse akan bermain untuk tim U-21 asuhan Baldini

Alphadjo Cisse jelas menjadi kabar baru paling menarik bagi AC Milan pada fase awal musim ini. Dua gol, penting dan menentukan, melawan Torino dan Juventus, serta banyak penampilan berlevel tinggi dari talenta yang tengah lepas landas. Bonucci memantaunya dari dekat untuk pelatih tim nasional Mancini dan sangat terkesan dengan mantan pemain Catanzaro dan Verona itu: masa depan bersama Timnas Italia sudah terjamin.





Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Mancini akan membiarkan Cisse bersama tim nasional U-21 asuhan Baldini untuk dua laga penentuan yang bisa bernilai tempat di Olimpiade: pada 1 Oktober dijadwalkan laga tandang ke Armenia, sementara pada 5 Oktober bermain di kandang melawan pemuncak klasemen yang tangguh.