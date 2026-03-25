Milan, kebenaran tentang André

Milan dan André, sebuah kerja sama yang tak kunjung terwujud.

Semuanya tampak sudah rampung ketika Rossoneri, melalui perantara Italia, telah menyepakati setiap detail transfer dengan Corinthians: kesepakatan senilai 15 juta euro ditambah 2 juta euro sebagai bonus dan 20% dari hasil penjualan di masa depan, dengan sang pemain bersedia melepaskan 30% hak kepemilikan kontraknya yang dimiliki oleh dirinya dan agen yang mewakilinya, demi menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub asal Milan tersebut.

Namun, keluhan pelatih Dorival Junior, protes para pendukung, dan langkah mundur Presiden Stabile yang memutuskan tidak menandatangani dokumen untuk mengesahkan transfer tersebut telah memperlambat proses ini,sehingga Milan berada di persimpangan jalan: melanjutkan negosiasi atau mengajukan gugatan ke FIFA, didukung oleh perjanjian awal yang telah ditandatangani dengan Corinthians.

Lalu, bagaimana situasi saat ini?

Seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto dalam video di saluran YouTube berbahasa Italia milik Fabrizio Romano, negosiasi untuk gelandang kelahiran 2006 ini praktis menemui jalan buntu dan tampaknya tidak akan mencapai kesepakatan.Kini, peluang untuk melihat André mengenakan seragam Rossonero sangatlah kecil, mengingat masuknya Benfica, tetapi terutama Atletico Madrid yang sedang bergerak untuk memahami kelayakan transaksi tersebut.