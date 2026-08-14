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Maignan MilanGetty Images

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Milan, kasus Maignan masih jadi sorotan: peluang transfernya kian meningkat

Transfers
AC Milan

Bursa transfer Milan sedang mengalami fase kebuntuan dan, seolah kesulitan di pasar pemain masuk belum cukup, di kubu Milan isu terkait Mike Maignanmasih terus menjadi sorotan. Kepulangan yang ditunda selama empat hari (dan kini dijadwalkan pada Minggu) memicu keraguan soal masa depan kiper sekaligus kapten Milan itu, sampai-sampai, menurut para bandar taruhan, hipotesis perpisahan semakin menguat. Para analis taruhan dari Goldbet dan Betflag, bahkan, memasang odds 3,50 untuk penjualan sang pemain Prancis, turun tajam dibanding 6,00 beberapa hari lalu. Karena itu, kedatangan Gerry Cardinale ke Milanello tampaknya belum cukup untuk menenangkan Amorim dan para tifosi Milan terkait kelanjutan masa depan sang kiper: pada titik ini, pembicaraan yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan menjadi penentu.

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