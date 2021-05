Hapus Tabu Lawan Juventus, Milan Dua Langkah Di Depan

2 Atalanta 35 72 vs Benevento (K)

vs Genoa (T)

vs Milan (K)

3 Milan 35 72 vs Torino (T)

vs Cagliari (K)

vs Atalanta (T)

4 Napoli 35 70 vs Udinese (K)

vs Fiorentina (T)

vs Verona (K)

5 Juventus 35 69 vs Sassuolo (T)

vs Inter (K)

vs Bologna (T)