Milan, cedera Leao terhindarkan: apa langkah Portugal selanjutnya? Ada dua opsi

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Leao hari ini, setelah ia absen kemarin sehingga tidak bisa bermain dalam laga Milan vs Torino, menunjukkan tidak adanya cedera pada otot adduktor: sebuah kabar menggembirakan, masalah yang dialami pemain asal Portugal itu tidak serius, meskipun hari ini namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Max Allegri. Tujuannya adalah memulihkannya menjelang laga melawan Napoli, setelah jeda kompetisi.





APA YANG AKAN DILAKUKAN PORTUGAL SEKARANG? - Timnas Portugal, yang telah memanggil Leao untuk laga persahabatan akhir Maret melawan Meksiko dan Amerika Serikat, pada titik ini dapat mengambil dua langkah: menghapus nomor 10 Rossonero dari daftar pemain yang dipanggil, sehingga sejalan dengan keputusan Allegri, atau memanggilnya seperti biasa dan secara sah memeriksanya secara medis dengan staf medis mereka, lalu memutuskan berdasarkan hasilnya.



