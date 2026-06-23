Milan berjuang untuk mencegah Modrić pensiun

Luka Modrić semakin mendekati momen penting baru dalam kariernya yang luar biasa. Sambil bersiap untuk menjalani apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Kroasia, bintang veteran ini dihadapkan pada keputusan yang tak kalah pentingnya dari setiap tahap sebelumnya dalam kariernya yang panjang: apakah ia akan terus bermain bersama Milan untuk satu musim lagi, ataukah ia akan mengakhiri karier sepak bolanya?

Saat ini, tampaknya Modrić telah mengambil keputusan terkait tim nasional. Setelah bertahun-tahun memberikan yang terbaik, kapten Kroasia ini memutuskan untuk menutup bab karier internasionalnya dan fokus sepenuhnya pada masa depannya bersama klubnya. Meskipun dalam sepak bola tidak ada keputusan yang benar-benar final, semua tanda menunjukkan bahwa pemain berusia 40 tahun ini tidak berniat untuk mundur dari langkah ini.

Modrić akan memainkan pertandingan ke-200-nya bersama timnas Kroasia saat timnya menghadapi Panama, sebuah rekor baru yang akan ditambahkan ke dalam daftar prestasinya yang gemilang. Pertandingan ke-201-nya diperkirakan akan berlangsung melawan Ghana dalam beberapa hari ke depan. Namun, suasana perayaan belum sepenuhnya terasa, terutama setelah kekalahan telak yang dialami Kroasia dari Inggris dengan kebobolan empat gol, yang membuat tim nasional ini dituntut untuk meraih hasil positif alih-alih larut dalam emosi dan kenangan.

Modrić menyadari lebih dari sebelumnya bahwa faktor usia kini sangat berpengaruh. Ia bukan lagi anak kecil yang mengalami kondisi perang yang sulit setelah keluarganya pindah ke sebuah hotel pasca-pengeboman, dan menghabiskan berjam-jam di tempat parkir sambil bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi seperti legenda sepak bola Kroasia, Zvonimir Boban. Kini, setelah empat dekade menjalani kehidupan dan karier yang menakjubkan di lapangan, ia sangat menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi mampu menanggung jadwal pertandingan yang padat seperti dulu.

Tampaknya jadwal pertandingan yang padat selama beberapa bulan ke depan menjadi salah satu alasan utama di balik keinginannya untuk mengakhiri karier internasionalnya. Kroasia akan menghadapi serangkaian pertandingan berat di Liga Bangsa-Bangsa Eropa melawan Republik Ceko, Spanyol, dan Inggris—jadwal yang melelahkan bahkan bagi para pemain yang lebih muda. Oleh karena itu, Modrić berpendapat bahwa mengakhiri karier internasionalnya setelah Piala Dunia mungkin merupakan pilihan yang paling masuk akal.

Sedangkan di Milan, situasinya sangat berbeda. Modrić telah menemukan lingkungan yang ideal untuk terus bermain di klub Italia tersebut. Bintang Kroasia ini menikmati masa-masa yang nyaman di klub, bahkan penampilannya melampaui ekspektasi yang sudah tinggi sejak kedatangannya. Ia juga merasa bahagia dalam kehidupan keluarganya, terutama dengan bergabungnya putrinya, Emma, ke tim junior klub, ditambah hubungan istimewa yang terjalin dengan rekan-rekan setimnya serta para penggemar yang telah menunjukkan kekaguman besar padanya sejak hari pertama.

Sementara itu, Milan tidak menyembunyikan keinginannya agar sang pemain tetap bertahan untuk satu musim lagi. Pihak manajemen klub telah menegaskan kepada Modrić bahwa mereka akan sangat senang melihatnya kembali di Milanello pada musim depan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain sendiri. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Italia “Gazzetta”.

Pertemuan yang akan datang dengan pelatih Ruben Amorim diperkirakan akan menjadi penentu masa depan bintang asal Kroasia tersebut. Hubungan yang sebelumnya terjalin antara Modrić dan Massimiliano Allegri sangat jelas dari segi teknis, di mana pelatih asal Italia itu memandangnya sebagai otak tim dan pengatur ritme yang mampu mengendalikan jalannya pertandingan, baik saat menguasai bola maupun tidak.

Sedangkan dengan Amorim, gambaran situasinya masih dalam proses pembentukan. Pelatih asal Portugal itu sedang menyusun rencananya untuk musim baru, dan perlu menentukan peran apa yang bisa dimainkan Modrić dalam proyek barunya. Di sisi lain, sang pemain ingin mengetahui seberapa besar partisipasinya dan seberapa penting perannya sebelum mengambil keputusan akhir.

Sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menunjukkan bahwa keinginannya secara pribadi jelas condong ke arah tetap bertahan. Jika keputusannya hanya bergantung pada perasaannya, ia pasti sudah memutuskan sejak lama dan setuju untuk tetap tinggal tanpa ragu. Namun, absennya Milan dari Liga Champions menjadi faktor penting dalam pertimbangannya, terutama karena ia mengira musim lalu akan menjadi musim terakhirnya di kompetisi kontinental terpenting tersebut.

Uang bukanlah prioritas baginya, begitu pula jumlah menit bermain yang akan ia dapatkan. Yang benar-benar menjadi perhatiannya adalah sifat proyek olahraga tersebut dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Setelah Piala Dunia berakhir, Modrić akan merenung sendiri terlebih dahulu, kemudian berdiskusi dengan klub dan pelatih, untuk mendengarkan suara hatinya serta ambisinya, serta mengevaluasi semua faktor sebelum mengambil keputusan akhir.

Skenario yang tampaknya paling mungkin saat ini adalah ia akan melanjutkan kariernya selama satu musim lagi dalam program khusus yang disesuaikan dengan usianya dan kondisi fisiknya. Hal ini mungkin mencakup partisipasi dalam pertandingan-pertandingan tertentu, menghindari beberapa perjalanan jauh ke Eropa, mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak selama musim, serta mengurangi jumlah menit bermainnya secara teratur.

Jika Modrić merasa masih mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan dan menikmati sepak bola, ia akan melanjutkan perjalanannya. Namun, jika tanda-tandanya berbeda, ia mungkin akan memutuskan untuk menutup salah satu karier terhebat dalam sejarah sepak bola.

Sampai saat itu, para penggemar Milan akan tetap menanti dengan penuh harap. Dan mungkin mereka punya alasan yang kuat untuk tersenyum jika klub berhasil meyakinkan kapten veteran mereka untuk bertahan satu musim lagi.