Milan-Amorim, ada klub lain yang mendukung kesepakatan tersebut

Ada klub lain yang berharap kesepakatan antara Ruben Amorim dan Milan terwujud. Menurut laporan The Telegraph, pelatih asal Portugal tersebut beserta stafnya berhak atas kompensasi sekitar 19,34 juta euro dari Manchester United, namun angka tersebut akan berkurang secara signifikan jika pelatih berusia 41 tahun itu bergabung ke Serie A dan memulai karier barunya di sana.





Negosiasi tersebut, yang juga didukung oleh klausul sebesar 6 juta euro untuk membebaskan Jaissle dari Al Ahli, kini telah berjalan dengan sangat baik: Cardinale telah secara langsung menawarkan kepada Jaissle dan perwakilannya, Costa, kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim seharga 3,5 juta euro ditambah bonus terkait kualifikasi ke Liga Champions dan perjalanan Milan di Liga Europa. Pelatih yang baru saja mengalami kekecewaan di Liga Premier bersama Manchester United ini tampaknya berminat menerima tawaran tersebut untuk kembali berkompetisi.