Musim hampir berakhir, sehingga para pemain pinjaman Feyenoord, Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki, dan Calvin Stengs, secara kontrak akan kembali ke Stadion De Kuip di Rotterdam. Namun, di FC Rijnmond masih ada keraguan apakah ketiganya benar-benar akan kembali.

Robin van Persie mengatakan bahwa Zechiël akan mendapat kesempatan di Feyenoord. “Bagus kan? Dia tampil bagus,” kata Michiel Kramer. “Menurut saya dia pemain yang bagus, jadi saya pikir dia bisa dimanfaatkan dengan baik. Meskipun lini tengah Feyenoord sudah cukup terisi.”

Di antara lainnya, Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder, In-Beom Hwan, dan Semt Steijn adalah gelandang tim Rotterdam. “Di mana kamu akan menempatkan Zechiël?”, tanya Kramer. Dengan itu, dia menekankan persaingan yang ketat di lini tengah.

Dennis van Eersel berpendapat bahwa Feyenoord tidak pernah kekurangan gelandang. “Itu pelajaran dari tahun lalu. Tiga dari empat gelandang sering cedera.” Mantan pemain sepak bola yang baru saja pensiun ini tetap berharap Zechiël mendapat kesempatan yang sesungguhnya. “Saya berharap dia mendapat kesempatan yang sesungguhnya, karena ada ketegangan antara Van Persie dan Zechiël,” kata Van Eersel.

Kramer menyoroti bahwa Zerrouki juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan pelatih Feyenoord. “Setelah wawancara yang dia berikan, saya juga tidak membayangkan dia akan kembali,” kata Van Eersel, yang juga tidak mengharapkan Stengs akan bergabung dengan Feyenoord.

Reporter Rijnmond itu berpendapat bahwa tidak ada gunanya memasukkan Stengs dan Zerrouki ke dalam skuad. “Jika Anda membangun tim baru, Anda tentu menginginkan hal-hal yang positif. Hal itu tidak akan Anda dapatkan dengan kehadiran keduanya.”

“Para pemain itu tidak mau, dan Van Persie juga tidak ingin mereka kembali,” kata pengamat Feyenoord, Mikos Gouka. “Saat penjualan, Feyenoord harus menanggung kerugiannya. Sebenarnya, hal ini sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka semua adalah pemain yang menurut Van Persie tidak lagi dibutuhkan.” Gouka menilai bahwa klub asal Rotterdam itu harus melepas pemain seperti Stengs, Zerrouki, dan Luka Ivanusec.