Mikel Arteta Kadang Tak Nyaman Arsenal Masuk Seri Dokumenter

Kadang bikin kagok dan jengkel, bagaimana kehidupan sehari-hari Arsenal harus direkam kamera.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengakui bahwa pembuatan film dokumenter untuk Amazon merugikan semua orang yang terlibat dengan The Gunners.

Bagian dari seri dokumenter dengan judul "All Or Nothing" tersebut merekam seluruh musim 2021/22, dengan episode pertama segera dirilis untuk konsumsi publik.

Arteta, bagaimanapun, belum melihat hasil akhir dari dokumenter itu, dan mengungkapkan bahwa dia sering merasa tidak nyaman dengan gangguan ke dalam kehidupan sehari-hari klub.

Apa yang dikatakan Arteta tentang pembuatan film dokumenter?

“Sejujurnya, itu menantang tetapi juga saya pikir itu adalah pengalaman yang luar biasa secara pribadi, untuk klub dan semua orang dapat melihat kenyataan tanpa batasan tentang cara kerjanya setiap hari di klub,” kata Arteta.

"Pada tingkat pribadi jelas itu sangat menantang karena Anda berada di depan kamera selama 24/7.

"Anda cenderung melupakannya. Jadi ketika mereka berbicara tentang rumah Big Brother dan orang-orang dapat melakukan hal-hal tertentu, itu benar karena saya punya pengalaman bahwa Anda melupakan kamera [tak sadar ada kamera].

"Mungkin di film dokumenter Anda akan melihat, bahwa saya tidak berpikir itu sekarang sayangnya. Sekarang mungkin jika kita akan memiliki kamera di sana, saya tidak akan melakukannya. Tapi itu sudah selesai."

"Apakah kami diizinkan menyensor apa pun? [Direktur Media] Mark [Gonnella] yang berhak. Saya belum melihat apa pun. Saya pikir saya satu-satunya orang di level senior yang belum melihatnya.

"[Jika ada masalah] itu akan menjadi kesalahan saya karena saya yang melakukannya - atau orang lain yang melakukannya!"

"Arsenal: All or Nothing" akan menayangkan tiga episode pertamanya pada 4 Agustus, dengan lebih banyak lagi akan tersedia dalam minggu-minggu berikutnya di Amazon Prime.