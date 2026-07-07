Mika Richards menyerang para pengkritik Ronaldo: Kalian munafik demi Messi

Mantan pemain timnas Inggris, Mika Richards, menyerang para pengkritik bintang Portugal Cristiano Ronaldo setelah timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026, sambil menegaskan adanya agenda yang ditujukan untuk menyerang penyerang Al-Nassr asal Saudi Arabia tersebut.

Impian Ronaldo untuk meraih gelar tertinggi di dunia sepak bola pun pupus di kota Dallas, setelah timnas Portugal tersingkir dari putaran final Piala Dunia yang digelar musim panas ini.

Mikel Merino, yang masuk menggantikan Dani Olmo pada menit ke-85 dalam laga babak 16 besar pada hari Senin, mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time, sehingga memastikan Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi Belgia pada Jumat mendatang, 10 Juli.

Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan, dalam pernyataannya saat konferensi pers pasca-pertandingan, bahwa ia memang telah memainkan pertandingan terakhirnya di ajang Piala Dunia.

Ronaldo mengakhiri kariernya di Piala Dunia dengan catatan 11 gol yang dicetaknya dalam 6 turnamen yang diikutinya; 10 di antaranya tercipta di babak penyisihan grup, sedangkan satu-satunya golnya di babak gugur dicetak saat melawan timnas Kroasia pekan lalu.

Penyerang asal Portugal itu mencetak tiga gol pada edisi tahun ini, namun beberapa pihak mengkritik kontribusinya, khususnya dalam laga melawan Spanyol, di mana ia hanya menyentuh bola sebanyak 19 kali.

Mika Richards melontarkan kritik tajam kepada mereka yang meragukan Ronaldo; mantan pemain timnas Inggris itu, dalam wawancara di podcast “The Rest Is Football”, menuduh para pengkritik Ronaldo sebagai orang-orang munafik.

Mika Richards berkata: “Saya tidak suka fitnah terhadap Ronaldo ini, sama sekali tidak suka. Saya setuju bahwa dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah bermain dalam sejarah sepak bola, dan sejak awal turnamen ini sepertinya ada agenda yang ditujukan kepadanya.”

Richards melanjutkan: “Tentu saja dia tidak akan berlari di lapangan seperti pemain muda yang masih dalam masa jayanya, tetapi baginya, bisa tampil di Piala Dunia dan menunjukkan performa sekelas ini serta mencetak gol di ajang tersebut—ya, statistiknya memang tidak luar biasa, tapi saya merasa ada kemunafikan besar dalam cara orang-orang membicarakan Ronaldo dan Messi.”

Dia melanjutkan: “Baik Anda menyukai Ronaldo maupun Messi, kita semua tahu bahwa Messi sekarang tidak berlari seperti yang dia lakukan dua atau tiga tahun lalu, tetapi kita tetap mengagumi kejeniusan yang dia berikan kepada tim, serta statistiknya saat dia bergerak di lapangan, dan ketika bola sampai padanya, dia langsung menjadi aktif dan bersemangat.”

Richards menambahkan: “Kita semua tahu bahwa Ronaldo sudah lama tidak berlari lagi, tetapi gerakannya di dalam kotak penalti tetap menakjubkan dan luar biasa.”