Malam Minggu lalu, dalam acara Studio Voetbal, Wim Kieft mengkritik penampilan Mika Godts saat melawan FC Utrecht (1-2). Mantan penyerang tersebut berpendapat bahwa penyerang Ajax itu seharusnya tidak terlalu banyak berkeliaran di lapangan.

Minggu siang, segalanya berjalan sangat buruk bagi Ajax di kandang sendiri, Johan Cruijff ArenA. Tim asal Amsterdam itu tertinggal 0-1 pada menit ke-80, namun dua menit kemudian mereka kembali ke dalam permainan melalui gol Wout Weghorst.

Setelah Rayane Bounida membuang peluang emas untuk membuat skor menjadi 2-1, gol penentu kemenangan justru tercipta di detik-detik akhir di sisi lain lapangan. Mike van der Hoorn menyundul bola dari tendangan sudut ke gawang.

Setelah pertandingan, Kieft mengkritik penampilan Godts, yang biasanya menjadi bintang di Ajax. “Dia berada di mana-mana kecuali di posisi di mana dia berkembang, yaitu di sisi kiri,” kata mantan pemain timnas Belanda itu.

“Jika itu ide dari pelatih, itu ide yang sangat buruk. Atau itu ide Godts sendiri, karena belakangan ini performanya bagus. Maka harus ada yang mengoreksinya, tapi Ajax tidak punya siapa pun di skuad yang melakukannya,” lanjutnya.

“Atau dia tidak memiliki disiplin untuk bermain di sisi itu, atau pelatih memiliki ide yang buruk. Dia adalah pemain yang bagus. Jauh lebih baik daripada pemain Ajax dan Feyenoord lainnya, tetapi sulit untuk memperkirakan bagaimana performanya di luar negeri,” tutup Kieft.