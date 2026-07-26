Sven Mijnans sangat bahagia dengan transfernya ke PSV. Gelandang itu menyebut kepada NOS alasan-alasan utama memilih juara bertahan Liga Belanda asal Eindhoven tersebut.

"Saya memilih PSV sekaligus pelatih Peter Bosz. Menyerang, melakukan pergerakan, bermain atraktif. Itu adalah hal-hal yang juga saya yakini," jelas Mijnans mengenai alasan dirinya kini menjadi pemain PSV.

Ada alasan lain mengapa gelandang itu meninggalkan AZ untuk bergabung dengan tim asuhan Bosz. "PSV sudah tiga tahun beruntun bermain di Liga Champions, itu adalah sesuatu yang tidak begitu saja ditawarkan kepada Anda di luar negeri. Itu bagi saya adalah poin yang berada sangat tinggi dalam daftar. Dan saya ingin menjadi juara."

Mijnans ambisius dan ingin terus berkembang di PSV. "Saya terutama adalah seorang pengumpan, tetapi saya rasa saya masih bisa sedikit lebih langsung ke arah gawang. Memang saya adalah pemain yang berpengalaman, tetapi saya ingin terus berkembang."

"Saya tidak pernah menjadi pemain yang egois - bukan berarti saya berencana menjadi seperti itu di sini - tetapi seorang nomor 10 juga harus mencetak gol dan punya hasrat untuk menusuk ke dalam kotak penalti. Itu adalah sesuatu yang saya bawa ke PSV," kata Mijnans, yang tahu bahwa Ismael Saibari mencetak sembilan belas gol musim lalu.

"Karena kami punya kualitas yang berbeda. Saya pikir kami bisa memberi hal-hal yang sama, seperti melakukan pergerakan, mencetak gol, atau membuat sebuah tim bermain sepak bola. Saya terutama berencana menunjukkan Sven Mijnans di PSV," tegas mantan pemain AZ itu.

Mungkin saja langkah ke tim nasional Belanda akan segera menyusul, kini ia menjadi pemain PSV. "Tentu saja pada awal musim saya sibuk menetapkan target. Masuk Oranje jelas merupakan salah satunya yang ada dalam pikiran saya."