Mido memuji Maroko setelah Belanda tersingkir

Khaled Ahmed Hossam Mido, mantan bintang tim nasional Mesir dan Zamalek, memuji Maroko setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko bertekad untuk melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia 2026 dan membidik gelar juara dunia, setelah lolos secara dramatis ke babak 16 besar berkat kemenangan dramatis atas Belanda melalui adu penalti (3-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1).

Mido menulis di akunnya di platform “X”: “Selamat untuk Maroko, negara dengan sejarah besar dalam sepak bola… negara Arab dan Afrika pertama yang memuncaki grupnya pada tahun 1986 dan pencetak prestasi terbaik di kawasan Arab dan Afrika pada tahun 2022.”

Ia menambahkan: “Maroko adalah negara asal Ahmed Faras dan Badou Zaki… negara asal Naibt, Chibo, dan Mustafa Haji… negara asal Hakimi dan Bono… negara asal Fawzi Lakjaa. Kalian pantas meraih kemenangan dan berada di antara tim-tim besar… Selamat seribu kali.”

Perlu dicatat bahwa tim nasional Maroko akan menghadapi Kanada di babak 16 besar, Sabtu mendatang.



