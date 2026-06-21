Mido memicu kontroversi menjelang laga antara Mesir dan Selandia Baru

Mantan bintang tim nasional Mesir, Ahmed Hossam Mido, memicu kontroversi besar menjelang pertandingan kedua tim Firaun di Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru, yang dijadwalkan pada dini hari Senin besok.

Tim asuhan pelatih Hossam Hassan sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Belgia dalam laga pembuka Grup 7, di mana Mesir sebenarnya lebih unggul namun gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan.

Melalui akunnya di platform X, Minggu, Mido menulis: “Saya tidak ingin mengatakan ini sebelum pertandingan pertama kami di Piala Dunia 2026, tetapi Mesir sebenarnya telah menyelesaikan pertandingan termudah di grup ini, yaitu melawan Belgia.”

Mantan bintang Tottenham dan Ajax itu melanjutkan mengenai dua pertandingan mendatang melawan Selandia Baru dan Iran: “Sekarang kami harus menghadapi dua tim yang lebih sulit dan lebih garang. Para pemainnya lebih patriotik dibandingkan pada pertandingan pertama.”

Dia melanjutkan: “Kunci lolosnya tim Firaun terletak pada kemenangan di laga melawan Selandia Baru, dan hasil apa pun selain kemenangan akan mempersulit misi kami untuk melanjutkan perjalanan.”

Pernyataan Mido memicu reaksi beragam dari para pengikutnya; sebagian bertanya-tanya alasan di balik pernyataan tersebut pada saat ini, sementara yang lain sependapat dengannya dan memperingatkan agar tidak lengah setelah pujian besar yang diterima para pemain timnas Mesir pasca-pertandingan melawan Belgia, serta mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kemungkinan tersandung saat menghadapi Selandia Baru.

Rekan-rekan Mohamed Salah terus berupaya meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi timnas Mesir di Piala Dunia, mengingat ini adalah partisipasi keempat timnas Mesir di ajang tersebut.

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