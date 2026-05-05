Micky van de Ven menerima pujian tertinggi sebagai kapten Tottenham Hotspur

Troy Deeney sangat terkesan dengan penampilan Micky van de Ven pada Minggu lalu, yang berhasil membawa Tottenham Hotspur meraih poin-poin penting saat bertandang ke markas Aston Villa (1-2). Mantan penyerang Watford ini pun memasukkan pemain asal Belanda tersebut ke dalam Tim Terbaik Pekan Ini versi BBC.

Van de Ven mengenakan ban kapten di Tottenham sejak Cristian Romero absen karena cedera. Deeney melihat bahwa peran kapten tersebut memberikan kepercayaan diri kepada bek serba bisa ini.

''Dalam pertandingan yang harus dimenangkan Tottenham, dia tampil gemilang,'' puji Deeney kepada Van de Ven. ''Dia adalah pemimpin sejati dengan kecepatannya dan beberapa tekel penting. Dan itu jarang saya katakan tentang dirinya.''

Beberapa minggu lalu, situasinya masih sangat berbeda bagi Van de Ven. Pemain internasional Oranje itu sangat kecewa setelah kekalahan 1-0 dari Sunderland, dan media Inggris khawatir akan hal terburuk bagi klub London tersebut. Setelah kemenangan atas Wolverhampton Wanderers (0-1) dan Aston Villa (1-2), Tottenham tiba-tiba berada di atas zona degradasi.

Kebangkitan Tottenham juga menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Ronald Koeman. Van de Ven, yang telah mencatatkan 19 penampilan internasional, tampaknya sudah pasti masuk dalam skuad final timnas Belanda untuk Piala Dunia yang akan segera diumumkan.

Van de Ven masih akan tampil tiga kali lagi musim ini bersama Tottenham. Leeds United (11 Mei) dan Everton (24 Mei) akan bertandang ke London Utara, dengan di antaranya derby melawan finalis Piala FA Chelsea pada 19 Mei.