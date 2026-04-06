Míchel, yang menjadi incaran Cruijff, menanggapi rumor seputar Ajax: 'Saya sangat jatuh cinta pada...'

Míchel menanggapi rumor bahwa Ajax ingin memboyongnya ke Amsterdam. Pelatih Girona itu ditanya mengenai minat Ajax dalam konferensi pers menjelang laga LaLiga melawan Villarreal.

Senin malam, pelatih asal Spanyol ini akan menghadapi Villarreal. Dalam sesi konferensi pers tersebut, ia ditanya mengenai minat Ajax, yang diungkap oleh MARCA pada hari Kamis.

Namun, Míchel juga menjadi incaran lawannya pada Senin malam, Villarreal. Oleh karena itu, tentu saja tidak akan mudah bagi Jordi Cruijff untuk meyakinkan targetnya.

Selain itu, sang pelatih asal Spanyol sendiri sama sekali tidak menganggap kepergian dari Girona sebagai hal yang perlu, seperti yang terlihat dari perkataannya. "Saya adalah orang yang sangat sentimental. Saya memiliki gairah yang besar terhadap sepak bola, tetapi saya membutuhkan lingkungan di mana saya bahagia, dan saya bahagia di sini. Saya jatuh cinta pada Girona. Saya selalu begitu," katanya di ruang pers.

Namun, kontrak Míchel di Girona memang akan berakhir, sehingga ia bebas untuk bernegosiasi dengan klub lain.