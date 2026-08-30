Ajax akan memperkuat diri dengan mendatangkan winger kiri baru sebelum penutupan bursa transfer musim panas. Pelatih kepala Míchel Sánchez pada Minggu, jelang laga tandang melawan Telstar, menegaskan bahwa klub Amsterdam itu bagaimanapun juga masih akan bergerak untuk posisi tersebut.

Di depan kamera ESPN, Míchel mengonfirmasi bahwa Ajax belum selesai di bursa transfer. Prioritasnya adalah mendatangkan winger kiri yang dengan kecepatan dan aksi individunya bisa memberikan kedalaman lebih.

Kekosongan itu muncul setelah kepergian Mika Godts ke Paris Saint-Germain. Abdellah Ouazane dan Oscar Gloukh termasuk di antara nama-nama yang kemudian digunakan di sisi kiri, tetapi Ajax secara jelas mencari tipe penyerang yang berbeda.

"Sudah seratus persen pasti bahwa akan datang seorang winger yang memberi kami kedalaman dan kuat dalam duel satu lawan satu. Pemain vertikal seperti halnya Mika juga demikian," kata Míchel dalam percakapan dengan reporter ESPN, Milan van Dongen.

Siapa yang akan menjadi pemain sayap baru itu, belum bisa dikatakan Míchel. "Apakah saya sudah tahu lebih banyak? Tidak, tetapi posisi winger kiri menjadi prioritas bagi Jordi. Dan bagi saya juga."

Míchel dalam periode terakhir beberapa kali membahas kedatangan penyerang sayap baru dengan direktur teknik Jordi Cruijff. "Kami sering membicarakannya," ujar sang pelatih, yang merasa jelas bahwa skuadnya saat ini masih kekurangan sesuatu di sektor sayap.

"Saat ini kami tidak punya winger murni. Kami memang sangat membutuhkan tipe pemain seperti itu," lanjut Míchel.

Dalam beberapa hari terakhir, Ajax sudah dikaitkan dengan sejumlah winger kiri. Salah satu nama yang disebut adalah Brian Rodríguez dari América, yang menurut De Telegraaf bahkan sudah diajukan tawaran sekitar 12 juta euro oleh klub Amsterdam tersebut.