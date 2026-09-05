Michel Sánchez memberi kejelasan soal Sofyan Amrabat: ini susunan pemain Ajax melawan PSV

Ajax akan menghadapi PSV pada Sabtu dalam laga besar pertama di VriendenLoterij Eredivisie. Pelatih Míchel Sánchez kini telah mengumumkan susunan pemain tim tuan rumah dan di dalamnya tidak ada tempat untuk Sofyan Amrabat, yang seperti halnya Thilo Kehrer dan Viktor Tsygankov memulai laga dari bangku cadangan. Pertandingan di Amsterdam dimulai pukul 20.00.

Marc ter Stegen berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei mendapat kepercayaan di posisi bek kanan, dengan Caio Henrique mengisi sisi kiri. Aaron Bouwman dan Youri Baas kembali membentuk jantung pertahanan Ajax.

Amrabat tidak menjadi starter

Amrabat yang diperkenalkan pekan lalu memang tidak menjadi starter melawan PSV. Jorthy Mokio dalam beberapa pekan terakhir menghadirkan kontrol dan keseimbangan di lini tengah Ajax dan juga diberi kesempatan untuk menunjukkannya saat menghadapi PSV. Davy Klaassen membawa pengalaman dan kemampuan berlari, sementara Julian Brandt menambahkan kreativitas ke depan.

Míchel tetap mempertahankan nama-nama yang sudah familiar di lini depan, dengan Steven Berghuis beroperasi dari sisi kanan. Oscar Gloukh membuat Abdellah Ouazane tetap berada di bangku cadangan dan tampil sejak awal di sisi kiri. Tolu Arokodare yang memiliki tinggi 1,97 meter berperan sebagai striker dan titik umpan melawan PSV.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.