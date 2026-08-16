Míchel memilih Youri Baas dan menunjuk pengganti Godts

Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain Ajax untuk laga kandang melawan sc Heerenveen. Pelatih asal Spanyol itu memilih untuk memulai dengan Julian Brandt di bangku cadangan. Daley Blind mengalami keluhan fisik saat menghadapi Shelbourne FC di tengah pekan dan tidak masuk skuad.

Pembelian bernilai jutaan itu, Caio Henrique, kembali menempati posisi bek kiri andalannya seperti pekan lalu saat melawan PEC Zwolle. Aaron Bouwman membentuk duet di jantung pertahanan bersama Youri Baas, pengganti Blind. Lucas Rosa mendapat tugas sebagai bek kanan.

Di lini tengah tidak ada tempat untuk Brandt maupun Jorthy Mokio. Míchel memilih Youri Regeer, Davy Klaassen, dan nomor 10 Oscar Gloukh.

Di lini depan, mulai pekan ini Ajax harus bermain tanpa Mika Godts. Penyerang asal Belgia itu menuntaskan kepindahannya ke Paris Saint-Germain pada Sabtu.

Karena itu, produktivitas gol tim Amsterdam akan bergantung pada Steven Berghuis, Kasper Dolberg, dan Abdellah Ouazane.

Pertandingan antara Ajax dan sc Heerenveen dimulai pada pukul 16.45 di Johan Cruijff ArenA.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Dolberg, Ouazane.