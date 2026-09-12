Ajax memburu revans di Eredivisie VriendenLoterij setelah kekalahan 1-3 dari PSV. Pelatih Míchel kini telah mengumumkan susunan pemain untuk laga tandang melawan Fortuna Sittard, yang di dalamnya terdapat dua debutan starter.

Marc ter Stegen berdiri di bawah mistar di Sittard. Anton Gaaei menjadi pemain paling kanan dalam lini belakang berisi empat orang. Thilo Kehrer menggantikan Aaron Bouwman, yang harus menjalani pemulihan setelah tekel dari Ruben van Bommel pekan lalu. Youri Baas menjadi partner bertahan Kehrer menghadapi Fortuna. Caio Henrique tampil sebagai bek kiri.

Sofyan Amrabat menjalani debut sebagai pemain pengganti saat melawan PSV dan kali ini akan tampil sejak awal. Jorthy Mokio dan Julian Brandt melengkapi lini tengah Ajax saat menghadapi tim asuhan Danny Buijs. Dengan demikian, Davy Klaassen untuk sementara harus menepi.

Steven Berghuis kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan, sementara Oliver Edvardsen akan menunjukkan kemampuannya di sisi kiri. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu dari Amsterdam.

Susunan pemain Fortuna Sittard:

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Edvardsen