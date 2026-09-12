Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082418055.jpgANP
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Míchel memberi tempat kepada dua debutan starter di Ajax saat menghadapi Fortuna Sittard

Fortuna Sittard vs Ajax
Fortuna Sittard
Ajax
Eredivisie

Ajax memburu revans di Eredivisie VriendenLoterij setelah kekalahan 1-3 dari PSV. Pelatih Míchel kini telah mengumumkan susunan pemain untuk laga tandang melawan Fortuna Sittard, yang di dalamnya terdapat dua debutan starter. 

Marc ter Stegen berdiri di bawah mistar di Sittard. Anton Gaaei menjadi pemain paling kanan dalam lini belakang berisi empat orang. Thilo Kehrer menggantikan Aaron Bouwman, yang harus menjalani pemulihan setelah tekel dari Ruben van Bommel pekan lalu. Youri Baas menjadi partner bertahan Kehrer menghadapi Fortuna. Caio Henrique tampil sebagai bek kiri.

Sofyan Amrabat menjalani debut sebagai pemain pengganti saat melawan PSV dan kali ini akan tampil sejak awal. Jorthy Mokio dan Julian Brandt melengkapi lini tengah Ajax saat menghadapi tim asuhan Danny Buijs. Dengan demikian, Davy Klaassen untuk sementara harus menepi.

Steven Berghuis kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan, sementara Oliver Edvardsen akan menunjukkan kemampuannya di sisi kiri. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu dari Amsterdam.

Susunan pemain Fortuna Sittard:

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Willem II crest
Willem II
WII
Eredivisie
Willem II crest
Willem II
WII
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Edvardsen

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google