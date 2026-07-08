Míchel langsung menetapkan standar yang sangat tinggi di Ajax

Míchel sangat bahagia dengan kesempatan yang diberikan Ajax kepadanya. Pelatih asal Spanyol itu bahkan mengatakan kepada ESPN bahwa menjadi pelatih di klub papan atas Belanda saat ini adalah 'sebuah mimpi'.

''Saya berada di salah satu klub dengan sejarah terindah dalam sepak bola Eropa. Bagi saya, ini adalah langkah yang sangat penting dalam karier saya dan saya ingin memastikan langkah ini sukses. Saya sangat antusias dan termotivasi untuk memberikan hasil kerja yang luar biasa,'' kata Míchel dengan gembira dari kamp pelatihan Ajax di Garderen, Gelderland.

Pelatih kepala baru ini terkesan dengan potensi yang ada di Ajax. “Kami memiliki tim yang penuh talenta. Namun, talenta saja tidak cukup untuk meraih prestasi,” kata Míchel, yang ingin melihat budaya olahraga kelas atas terwujud di Johan Cruijff ArenA.

“Sepak bola adalah olahraga tim. Semua orang harus berjalan di jalur yang sama, menuju arah yang sama, dan berjuang bersama demi tujuan yang sama. Ajax harus kembali ke posisi yang menurut sejarah seharusnya ditempati klub ini: bersaing memperebutkan gelar.” Gaya kerja Míchel jelas: “Kami ingin mengincar gawang lawan. Kami ingin menyerang, mendominasi, dan merebut kembali bola secepat mungkin.”

“Ajax selalu menjadi klub yang menyerang. Klub yang mengincar gawang lawan. DNA itu tidak ingin saya hilangkan, justru ingin saya perkuat. Saya ingin Ajax kembali menjadi tim yang bermain agresif ke depan dan ingin memenangkan setiap pertandingan dengan mengambil inisiatif sendiri,” kata pelatih ambisius itu kepada para penggemar Ajax.

Direktur teknis Jordi Cruijff ingin Ajax bersaing memperebutkan gelar juara liga, sebuah ambisi yang terdengar seperti musik di telinga Míchel. “Mengapa tidak? Saya pernah mengalami di Girona bahwa kami bermain di Liga Champions pada satu tahun dan terdegradasi setahun kemudian. Setiap musim itu berbeda.”

“Jika kami mampu membentuk tim yang kompak, seperti sebuah keluarga, maka kami bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Kita lihat saja nanti,” ujar pelatih baru Ajax tersebut.