Mexx Meerdink pada Sabtu malam tampaknya tanpa sengaja membocorkan bahwa Troy Parrott sedang menuju transfer besar usai kemenangan meyakinkan 1-4 AZ atas FC Utrecht. Penyerang itu mengatakan di depan kamera ESPN bahwa rivalnya itu akan meninggalkan AZ, sebelum beberapa detik kemudian menarik ucapannya.

Parrott tidak masuk skuad AZ pada Sabtu untuk duel di Stadion Galgenwaard. Pelatih Leeroy Echteld sebelum pertandingan masih menyebut penyerang Irlandia itu mengalami cedera ringan.

Namun setelah laga, Meerdink melontarkan pernyataan mencolok soal masa depan Parrott. “Sayang dia akan meninggalkan kami, tetapi bagi saya ini kesempatan bagus untuk menunjukkan diri. Dia pantas mendapatkan langkah yang bagus. Lalu ini waktunya saya.”

Saat Meerdink kemudian ditanya soal klub baru Parrott, ia tampak menyadari bahwa mungkin ia telah mengatakan terlalu banyak. “Saya benar-benar belum tahu. Saya hanya berharap dia bisa mengambil langkah yang bagus dan lalu ini waktunya saya.” Setelah diingatkan bahwa sesaat sebelumnya ia sendiri berbicara soal kepergian Parrott, ia merespons: “Tidak, tidak, saya tidak mengatakan itu.”

Echteld seusai laga tidak mau mengonfirmasi bahwa transfer Parrott memang sudah dekat. “Yang pasti dia memang tidak fit untuk hari ini, tetapi bahwa dia sudah fokus pada transfer itu jelas,” kata sang pelatih, yang tetap berhati-hati soal perkembangan negosiasi: “Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya memberi tahu Anda apa yang saya tahu.”

Parrott pada musim panas ini memang sudah santer dikaitkan dengan kepindahan dari AZ. West Ham United menurut laporan sebelumnya mengajukan tawaran sekitar 17,5 juta euro untuk sang penyerang, sementara FC Porto juga disebut sebagai klub yang berminat.

Meerdink setidaknya memanfaatkan absennya Parrott pada Sabtu dan tampil menonjol melawan FC Utrecht. Tak lama setelah jeda, ia mencetak gol 0-3 setelah menerima umpan silang dari Mateo Chávez. “Kami berlatih untuk ini setiap hari, jadi menyenangkan ketika Anda mendapatkan hasilnya. Anda juga bisa melihat kegembiraannya.”

Bagi Meerdink, gol itu juga menjadi gol liga pertamanya musim ini. “Selalu menyenangkan bisa mencetak gol pertama di liga. Pada pertandingan terakhir melawan ADO Den Haag saya tidak tampil maksimal dan itu cukup mengganggu pikiran saya. Saat itu Anda jadi terus mencari,” ujar sang penyerang. “Syukurlah saya mencetaknya.”