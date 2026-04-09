Mexx Meerdink ingin kembali ke tim nasional Belanda dan meminta bantuan mantan penyerang top

Mexx Meerdink akan melakukan segala upaya untuk kembali ke tim nasional Belanda, demikian terungkap dalam wawancaranya dengan De Telegraaf. Penyerang AZ berusia 22 tahun itu baru-baru ini meminta bantuan mantan penyerang top Roy Makaay.

Meerdink yang menjadi sorotan ini menerima panggilan pertamanya dari pelatih tim nasional Ronald Koeman pada bulan Oktober. Namun, sebelum ia sempat memikirkan debutnya bersama Oranje, ia mengalami cedera parah.

Kini Meerdink telah kembali dan melakukan segala upaya untuk menjadi lebih baik setiap hari. Baru-baru ini ia memberanikan diri untuk menghubungi Das Phantom.

“Saya sudah memikirkannya cukup lama. Saya sangat yakin Roy bisa membantu saya. Dia telah mengalami segalanya di level tertinggi. Kami akan bertemu dalam waktu dekat. Saya sangat menghargai niatnya untuk membantu saya, itu menunjukkan betapa baiknya dia,” kata Meerdink.

Pemain asal Winterswijk ini sudah mendapat beberapa tips dari Makaay. Misalnya, dia harus terus memperhatikan kiper selama mungkin. Meerdink menantikan pelajaran-pelajaran lainnya. “Saya ingin menjadi pemain yang penting dan saya ingin berinvestasi ekstra untuk itu.”

Segera, Makaay dan Meerdink akan mulai bekerja sama secara lebih intensif. “Roy ingin melihat rekaman permainan saya, dan agen saya sudah mengaturnya. Kami akan menonton dan mendiskusikannya bersama.”

“Roy akan menunjukkan apa yang mungkin bisa saya lakukan dengan lebih baik dan apa kelebihan saya. Tipsnya akan membantu saya berkembang. AZ akan menghadapi pertandingan-pertandingan besar dan saya harus memastikan performa saya mencapai puncak,” tutup Meerdink.

Hingga saat ini, Meerdink telah bermain dalam 76 pertandingan resmi untuk AZ. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 21 gol dan 3 assist. Kontraknya di Alkmaar berlaku hingga pertengahan 2030.