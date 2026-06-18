Mexx Meerdink (AZ) memamerkan tato dirinya yang seukuran aslinya

Mexx Meerdink memiliki tato baru yang mencolok. Penyerang AZ berusia 22 tahun ini telah mengabadikan selebrasi gol khasnya dalam ukuran asli di punggungnya, seperti terlihat dari foto-foto yang ia bagikan melalui Instagram Stories.

Karena Meerdink tidak berpartisipasi di Piala Dunia, ia menghabiskan liburannya untuk hal-hal lain. Pekan lalu, pemain asal Winterswijk ini menjalani pembaptisan, sekaligus mengunjungi tattzbykees di Amsterdam.

Instagram

Di sana, ia membuat tato baru. Meerdink akan menghabiskan sisa hidupnya dengan gambar dirinya sendiri di punggungnya. Pada tato tersebut, ia mengangkat kaos AZ-nya, di mana nama dan nomor punggung 35-nya terlihat jelas.

Hal ini mengingatkan pada apa yang pernah dilakukan Leroy Sané. Pemain internasional Jerman dari Galatasaray itu juga membuat tato besar bergambar dirinya sendiri di punggungnya pada tahun 2017.

Dalam wawancara dengan BILD, Sané kemudian mengungkapkan bahwa ia menyesali tato tersebut. “Saya masih muda saat itu. Sekarang, saya akan mengambil keputusan yang berbeda. Saya adalah tipe orang yang harus menabrak tembok terlebih dahulu, meskipun itu menyakitkan. Baru setelah itu saya bisa belajar darinya.”

Tato Sané saat itu menjadi perbincangan di seluruh dunia. Johan Derksen bahkan menyatakan bahwa bintang dunia tersebut harus mencari bantuan profesional.

Meerdink akan segera bergabung dengan AZ dengan tato barunya. Pemain kidal yang terampil secara teknis ini berharap AZ akan menjual Troy Parrott, sehingga ia sendiri bisa menjadi penyerang utama.