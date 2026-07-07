Messi setelah comeback melawan Mesir: Argentina tidak pernah menyerah

Kapten Argentina, Lionel Messi, mengakui bahwa timnas negaranya mengalami kesulitan sebelum akhirnya menang atas Mesir (3-2) pada Selasa malam ini, sekaligus mengungkapkan kebahagiaannya atas keberhasilan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0 hingga menit ke-79, sebelum Argentina membalikkan keadaan dan mencetak 3 gol berturut-turut, serta meraih kemenangan dramatis atas tim Firaun.

Messi berhasil memberikan assist untuk gol pertama, sebelum mencetak gol kedua dalam pertandingan yang diwarnai banyak kontroversi wasit, serta protes dari pihak Mesir terkait pengakuan gol ketiga Argentina, di samping pembatalan satu gol Mesir di awal babak kedua.

Messi mengatakan di zona campuran setelah pertandingan: “Saya senang kami lolos, terutama dengan cara kami mencapainya. Situasinya sangat sulit saat skor 0-2, dan sangat memuaskan bisa membalikkan keadaan menjadi menguntungkan kami.”

Dia menambahkan, seperti dilansir jaringan “Foot Mercato” Prancis: “Kami mengalami banyak kesulitan, tapi ini Piala Dunia, dan persaingannya sangat ketat. Kemenangan ini menjadi kelegaan bagi semua orang, mengingat jalannya pertandingan.”

Bintang Inter Miami asal Amerika Serikat itu melanjutkan: “Tidak mudah bangkit dari ketertinggalan 0-2, tapi tim ini tidak pernah menyerah.”

Ia melanjutkan pernyataannya: “Kami beruntung karena Koti (Romero) mencetak gol lebih awal (menit ke-79), yang memberi kami waktu tambahan.”

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Apa yang diraih tim hari ini sungguh luar biasa. Saya sangat senang karena para penggemar masih merayakan lolosnya kami dan apa yang kami lakukan.”

Timnas Argentina akan bertanding di perempat final Piala Dunia melawan pemenang dari pertandingan Kolombia dan Swiss, yang merupakan laga terakhir babak 16 besar.



