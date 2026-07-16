Messi, Raja Gol di Piala Dunia 2026... dan Hakimi Unggul atas Salah dan Mbappé

Bintang Argentina, Lionel Messi, semakin memperkuat posisinya di puncak daftar pemain dengan kontribusi peluang terbanyak di Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Inggris (2-1) pada Rabu kemarin di babak semifinal, menurut situs statistik "Squawka".

Messi telah menciptakan 25 peluang bagi rekan-rekannya hingga saat ini, mengungguli pesaing terdekatnya, Leandro Trossard dari Belgia dan Achraf Hakimi dari Maroko, yang menempati posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 17 peluang.

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Bintang Mesir, Mohamed Salah, berada di peringkat keempat, setelah menciptakan 16 peluang bagi rekan-rekannya, sejajar dengan pemain Prancis Ousmane Dembélé dan Kylian Mbappé.

Pemain Inggris Declan Rice menempati peringkat ketujuh, setelah menciptakan 15 peluang, di depan pemain Prancis Michael Oulessi, yang berada di peringkat kedelapan dengan 14 peluang, kemudian rekan senegaranya Désiré Doué di peringkat kesembilan dengan 13 peluang, serta pemain Meksiko Roberto Alvarado di peringkat kesepuluh dengan jumlah yang sama.

Peringkat pemain dengan peluang terbanyak di Piala Dunia 2026 hingga saat ini:

1- Lionel Messi (Argentina) — 25 peluang

2- Leandro Trossard (Belgia) — 17 peluang

3- Achraf Hakimi (Maroko) — 17 peluang

4- Mohamed Salah (Mesir) — 16 peluang

5- Ousmane Dembélé (Prancis) — 16 peluang

6- Kylian Mbappé (Prancis) — 16 peluang

7- Declan Rice (Inggris) — 15 peluang

8- Michael Olise (Prancis) — 14 peluang

9- Désiré Doué (Prancis) — 13 peluang

10- Roberto Alvarado (Meksiko) — 13 peluang



