Messi menuai simpati dunia sepak bola dengan air matanya

Lionel Messi, bintang Inter Miami berusia 38 tahun, masih mampu bermain sepak bola dengan penuh tenaga. Meskipun usia telah memengaruhi kebugarannya dalam hal-hal seperti kecepatan, ia tetap menjadi raja tak terbantahkan dalam aspek lain seperti keterampilan dan kesadaran spasial.

Dalam pertandingan persahabatan melawan Zambia (5-0), ia mencetak gol yang luar biasa dan menciptakan satu gol lainnya, serta menegaskan bahwa jika ia ikut serta dalam Piala Dunia—sebuah keputusan pribadi yang akan ia ambil dalam beberapa minggu ke depan—ia siap memainkan peran sentral.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menulis: "Yang menarik perhatian dalam pertandingan di Stadion La Bombonera ini bukanlah penampilan sepak bolanya sendiri, melainkan sisi emosionalnya."

Surat kabar tersebut menjelaskan: "Messi diliputi emosi yang mendalam saat lagu kebangsaan dikumandangkan, dan hal itu terulang setelah peluit akhir dibunyikan, di mana air matanya mengalir pada kedua momen tersebut.. Semua tanda menunjukkan bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya di tanah Argentina bersama tim nasional, dan tak diragukan lagi kenangan tak terhitung jumlahnya kembali menghampirinya. Seluruh dunia sepak bola turut bersimpati dengan air mata pemain bernomor punggung 10 ini."

