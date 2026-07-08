Messi menjelaskan alasan dia menangis setelah kemenangan atas Mesir

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mengungkapkan alasan di balik tangisannya setelah kemenangan atas Mesir pada Selasa malam, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia dengan cara yang dramatis, setelah berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan 2-0 melawan Mesir, dengan mencetak tiga gol di menit-menit akhir pertandingan.

Messi sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti di babak pertama, yang berhasil ditepis oleh kiper Mesir Mustafa Shubair, namun bintang Inter Miami itu menciptakan gol pertama untuk tim Tango, dan mencetak gol kedua.

Setelah kemenangan dramatis itu, air mata Messi mengalir, dan ketika ditanya alasannya, ia menjawab: “Saya merasa sangat kecewa dan tertekan karena kembali gagal mengeksekusi tendangan penalti.”

Ia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Seandainya saya berhasil mencetaknya pada saat itu, jalannya pertandingan pasti akan berubah.”

Dia melanjutkan: “Saya merasa lega setelah kami berhasil membalikkan keadaan. Kami tampil bagus, jadi terlepas dari sisi pribadi, kami memiliki peluang yang jelas, tetapi kiper lawan menepis bola-bola itu dengan keahlian yang luar biasa.”

Argentina kembali berhasil melewati rintangan berat Mesir, yang sangat mirip dengan yang mereka hadapi saat melawan Cape Verde di babak 32 besar. Mengenai hal ini, Messi berkata: “Itu mencerminkan semangat kebanggaan dan keteguhan hati, dan saya sangat bangga.”

Ia melanjutkan: “Membalikkan keadaan itu sangat mengesankan; kami kembali mengalami kesulitan, tetapi begitulah suasana Piala Dunia, di mana semua pertandingan berjalan seperti ini.”

Timnas Argentina kini bersiap menghadapi Swiss di perempat final Piala Dunia pada dini hari Minggu mendatang.