Messi mengejutkan semua orang... dan mengulanginya lagi bersama De Paul!

Bintang Argentina Lionel Messi, didampingi rekan setimnya Rodrigo de Paul, mengunjungi penata rambut untuk mengubah penampilan mereka sehari sebelum menghadapi Austria pada pertandingan kedua Grup 10 Piala Dunia 2026.

Penata rambut Danny Ali, yang telah bekerja sama secara rutin dengan tim nasional Argentina selama bertahun-tahun, membagikan foto keduanya yang tampil dengan gaya baru yang lebih elegan dan modern.

Messi Kembali ke Gaya Rambut Klasiknya

Kapten "La Albiceleste" ini tiba di Piala Dunia dengan rambut yang sedikit lebih panjang, namun pada saat-saat terakhir ia memutuskan untuk memotongnya agar kembali ke gaya rambut khasnya yang sudah biasa ia kenakan.

Meskipun perubahan ini tidak terlalu drastis, hal ini memberikan penampilan yang lebih segar bagi pemain bernomor punggung 10 tersebut menjelang pertandingan penentu.

De Paul Tetap Sederhana

Messi didampingi oleh sahabat karibnya, De Paul, dalam kunjungan ini, yang juga tampil dengan penampilan baru, namun tetap mempertahankan gayanya yang sederhana: potongan rambut pendek, yang sangat berbeda dari gaya rambut berlebihan yang pernah ia adopsi pada tahap-tahap awal kariernya.

Gulungan rambut, helai rambut yang diwarnai, dan rambut panjang yang telah menemani gelandang ini selama bertahun-tahun kini telah menghilang.

Dalam partisipasinya yang kedua di Piala Dunia, De Paul memilih penampilan yang lebih klasik, penampilan yang ia pertahankan bahkan sebelum pertandingan melawan Austria.

Suasana tenang sebelum badai

Foto yang diunggah oleh Danny Ali memperlihatkan keduanya tersenyum dan tampak santai, dalam suasana tenang menjelang pertandingan yang berpotensi memastikan lolosnya Argentina ke babak 32 besar Piala Dunia.

Dengan kepercayaan diri yang diperoleh dari kemenangan telak atas Aljazair (3-0) di babak pertama, serta kehadiran skuad lengkap untuk pertama kalinya sejak tiba di Kansas, Messi dan De Paul tampak segar, setidaknya secara luar, untuk menghadapi pertandingan krusial lainnya di Piala Dunia.

Pertandingan antara Argentina dan Austria akan dimulai pada Senin malam, dalam laga yang berpotensi memastikan lolosnya juara bertahan ke babak kedua turnamen ini lebih awal.