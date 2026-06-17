Messi mendahului Ronaldo dalam mencetak prestasi unik di Piala Dunia

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mencetak prestasi unik di Piala Dunia 2026, mengungguli rivalnya Cristiano Ronaldo, bintang Portugal, yang masih memiliki peluang untuk menyamainya.

Messi memimpin susunan pemain inti timnas Argentina dalam pertandingan melawan Aljazair di Stadion "Arrohead", dini hari Rabu ini, dalam Grup 10 yang juga diisi oleh Yordania dan Austria.

Messi kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berpartisipasi dalam 6 edisi turnamen tersebut, setelah tampil pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022 bersama timnas negaranya.

"Si Kutu" ini memanfaatkan keunggulan karena memainkan pertandingan pembukaannya lebih dulu daripada Ronaldo, yang akan menyamai rekor tersebut jika tampil bersama Portugal dalam pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo malam ini.

Ochoa menyia-nyiakan peluang berharga

Guillermo Ochoa, kiper veteran Meksiko, sebenarnya bisa mendahului Messi dan Ronaldo dalam pencapaian bersejarah ini, namun ia absen dalam kemenangan timnya atas Afrika Selatan pada Kamis lalu dalam laga pembuka edisi kali ini.

Kiper terkenal asal Meksiko ini juga bisa menyamai rekor Messi jika ia turun dalam dua pertandingan timnas negaranya melawan Korea Selatan pada Jumat dini hari, dan Republik Ceko pada 25 Juni dini hari.

Ronaldo memburu prestasi lain

Namun demikian, Ronaldo memiliki peluang untuk mencetak rekor istimewa lainnya hari ini; jika ia mencetak gol, ia akan menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol di enam edisi berbeda.

Prestasi ini tidak akan bisa diraih oleh Messi, karena ia sebelumnya telah mencetak gol di 4 edisi: 2006, 2014, 2018, dan 2022, sementara ia gagal mencetak gol pada edisi 2010.