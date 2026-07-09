Messi mencetak serangkaian rekor di Piala Dunia 2026

Lionel Messi menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia 2026, di mana ia membawa tim nasional Argentina melaju ke babak perempat final, sekaligus memperkaya rekornya dengan serangkaian rekor baru.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Messi menjadi satu-satunya pemain (sejak pencatatan data Piala Dunia dimulai pada tahun 1966) yang dalam satu edisi Piala Dunia mampu menciptakan 10 peluang atau lebih, melakukan 10 dribel sukses atau lebih, serta memberikan 10 umpan terobosan atau lebih, di samping memaksa 10 pelanggaran atau lebih.

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Dan hingga saat ini, kapten Argentina tersebut telah menciptakan 15 peluang, melakukan 10 dribel sukses, dan memberikan 11 umpan terobosan, serta mendapatkan 13 pelanggaran, sehingga mencatatkan prestasi unik ini dalam sejarah turnamen sejak pencatatan statistik ini dimulai.

Messi telah memainkan peran krusial dalam lolosnya Argentina ke perempat final, setelah menciptakan satu gol dan mencetak satu gol lainnya dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar, sehingga sang juara bertahan akan berhadapan dengan Swiss.

Saat ini, “Si Kutu” memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan 8 gol, unggul satu gol dari Kylian Mbappé (Prancis) dan Erling Haaland (Norwegia), serta dua gol dari Harry Kane (Inggris).



