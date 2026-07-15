Messi mencetak rekor di semifinal Piala Dunia

Pertandingan antara Argentina dan Inggris pada Rabu malam ini, di semifinal Piala Dunia 2026, menandai momen bersejarah bagi dua bintang tim nasional tersebut, Lionel Messi dan Harry Kane.

Kapten Argentina tersebut, yang berusia 39 tahun dan 21 hari, kini menjadi pemain lapangan tertua yang pernah tampil dalam pertandingan semifinal Piala Dunia sepanjang sejarah, menurut situs statistik "Squawka", sekaligus terus menambah rekor-rekor baru dalam kariernya yang luar biasa.

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Para pemain Argentina menantang Inggris dengan yel-yel provokatif

Di sisi lain, kapten Inggris Harry Kane terus memperkuat posisinya di antara legenda "Tiga Singa", di mana ia memainkan pertandingan internasional ke-121, sehingga menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Inggris, melampaui Wayne Rooney (120 pertandingan).

Saat ini, hanya kiper legendaris Peter Shilton—pemegang rekor dengan 125 pertandingan—yang berada di atas bintang Bayern Munich tersebut, menurut jaringan statistik “Opta”.

Inggris sebelumnya mengalahkan Norwegia (2-1) di perempat final Piala Dunia 2026, sementara Argentina mengalahkan Swiss (3-1).

Di pertandingan lain pada babak yang sama, Spanyol mengalahkan runner-up Piala Dunia 2022, Prancis, dengan skor (2-0) untuk memastikan tempat pertama di final.