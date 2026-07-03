Messi mencatatkan sejarah saat melawan Cape Verde

Pemain Argentina, Lionel Messi, memecahkan rekor historis jumlah penampilan di putaran final Piala Dunia saat ia memainkan pertandingan ke-30-nya melawan Cape Verde di babak 32 besar, mengungguli semua legenda yang pernah ada sebelumnya dalam sejarah turnamen tersebut.

"Si Kutu" tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, sehingga menambah satu pencapaian baru ke dalam daftar prestasinya yang gemilang di kancah internasional, setelah sebelumnya berbagi rekor tersebut dengan pemain lain.

Messi unggul 4 pertandingan atas pemain Portugal Cristiano Ronaldo, yang menempati posisi kedua dengan 26 pertandingan di Piala Dunia, sementara ia unggul 12 pertandingan dari pemain Prancis Kylian Mbappé yang telah bermain dalam 18 pertandingan hingga saat ini.

Kehebatan kapten Argentina ini tidak hanya terbatas pada jumlah penampilannya, tetapi ia juga memegang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 19 gol, serta menjadi pemberi assist terbanyak kedua dengan 8 assist dalam karier luar biasa yang telah mengukir namanya dengan huruf emas dalam sejarah Piala Dunia.

Meskipun sulit untuk memecahkan rekor ini, Mbappé diperkirakan akan menjadi kandidat terkuat untuk mengejarnya di masa depan, mengingat usianya yang masih muda dan performa yang terus meningkat di ajang-ajang internasional.