Messi memuncaki daftar... Ronaldo menyamai rekor Klose saat melawan Uzbekistan

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo mencatatkan rekor istimewa di Piala Dunia, setelah memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Kapten timnas Portugal itu turun sebagai starter dalam laga melawan Uzbekistan pada Rabu malam ini dalam rangkaian pertandingan kedua Grup 11 Piala Dunia 2026, sehingga menambah jumlah penampilannya menjadi 24 pertandingan sepanjang kariernya di ajang Piala Dunia.

Dengan angka ini, Ronaldo naik ke peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, setelah memecahkan rekor bersama legenda pertahanan Italia, Paolo Maldini (23 pertandingan).

Ronaldo juga menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose, yang memiliki jumlah pertandingan yang sama.

Saat ini, hanya pemain Argentina Lionel Messi yang berada di atas Ronaldo, memimpin daftar dengan 28 pertandingan, serta pemain Jerman Lothar Matthäus yang menempati posisi kedua dengan 25 pertandingan.

Ronaldo berpotensi menyamai rekor Matthäus jika ia turun bermain melawan Kolombia pada pertandingan terakhir fase grup.

Penampilan Ronaldo tersebar di enam edisi berbeda, yaitu enam pertandingan pada 2006, empat pertandingan pada 2010, tiga pertandingan pada 2014, empat pertandingan pada 2018, lima pertandingan pada 2022, serta dua pertandingan pada edisi saat ini.