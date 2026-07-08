Messi memecahkan rekornya sendiri saat melawan Mesir

Lionel Messi menambahkan dua prestasi bersejarah baru ke dalam daftar prestasinya yang gemilang, setelah memimpin tim nasional Argentina meraih kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2, kemarin Selasa di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sehingga membawa sang juara bertahan melaju ke perempat final.

Kapten Argentina itu menjadi salah satu bintang utama dalam pertandingan tersebut, setelah berperan penting dalam kebangkitan bersejarah timnas negaranya, dengan menciptakan gol yang memperkecil ketertinggalan, lalu mencetak gol penyama kedudukan, sebelum Enzo Fernández mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu, sehingga tim Tango berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis, meskipun Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti selama pertandingan.

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Dan dengan golnya ke gawang Mesir, Messi menambah koleksi golnya menjadi 8 gol di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain berusia 30 tahun ke atas dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi turnamen, melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkannya di Piala Dunia 2022, saat ia mencetak 7 gol, menurut jaringan statistik “Opta”.

Selain itu, Messi sendiri mencetak 8 dari total 17 gol yang dicetak oleh semua pemain berusia 38 tahun ke atas dalam sejarah Piala Dunia, atau setara dengan 47% dari total gol kelompok usia tersebut sepanjang sejarah turnamen.

"La Pulga" berharap dapat terus menorehkan sejarah, saat ia memimpin timnas Argentina menghadapi Swiss di babak perempat final, dalam upaya untuk selangkah lebih dekat mempertahankan gelar Piala Dunia.



