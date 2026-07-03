Messi melakukannya lagi: dua rekor dalam satu malam

Lionel Messi mencetak gol ke-20-nya dalam sejarah Piala Dunia, saat Argentina mengalahkan Cape Verde pada babak 32 besar Jumat malam, memperbarui rekor historisnya dan memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

"La Pulga" membuka skor pada menit ke-29 di Stadion Hard Rock, Miami, setelah menerima umpan brilian dari Lisandro Martínez, sebelum mengontrol bola dengan presisi dan melepaskan tendangan kaki kiri yang menggetarkan jala gawang.

Messi, yang berusia 39 tahun, kini telah mengoleksi 7 gol hanya dalam 4 pertandingan di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol dalam 8 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, sebuah prestasi tak tertandingi yang menambah daftar prestasinya yang gemilang.

Pemenang Ballon d’Or delapan kali ini memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Kylian Mbappé dari Prancis, yang memiliki 18 gol di Piala Dunia, meskipun Mbappé mencetak dua gol pada Selasa ke gawang Swedia (3-0) sehingga menambah koleksinya menjadi 6 gol di turnamen ini.

Messi juga mencetak rekor lain dengan memainkan pertandingan ke-30-nya di Piala Dunia, melampaui semua pemain dalam sejarah, termasuk legenda Jerman Lothar Matthäus yang berhenti di 25 pertandingan.