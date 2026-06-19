"Messi dan Ronaldo adalah yang terbaik di antara yang terbaik, tapi Mbappé..."

Wayne Rooney sangat memuji Kylian Mbappé, yang membuka Piala Dunia dengan mencetak dua gol untuk Prancis dalam pertandingan yang dimenangkan 3-1 atas Senegal. Mantan pencetak gol terbanyak Inggris itu bahkan membandingkannya dengan seorang legenda Brasil yang dua kali menjuarai Piala Dunia.

“Lihat, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo termasuk di antara yang terbaik. Namun, dari segi gaya bermain, Kylian Mbappé paling mirip dengan Ronaldo asal Brasil,” kata Rooney dalam acara The Wayne Rooney Show di BBC, sambil memberikan pujian yang sangat tinggi kepada penyerang Prancis dan Real Madrid tersebut.

“Dia memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, berani mengambil inisiatif, menembus ruang di belakang pertahanan, dan mencetak gol. Saya khawatir kita tidak cukup menghargai hal itu,” kata Rooney, yang berpendapat bahwa Mbappé sering kali diremehkan.

Ronaldo mulai menorehkan namanya di Eropa bersama PSV, yang memboyongnya ke Belanda setelah Brasil menjuarai Piala Dunia 1994. Penyerang asal Brasil yang menjadi top skor itu kemudian membela FC Barcelona, Inter, Real Madrid, dan AC Milan, sebelum mengakhiri kariernya di tanah air bersama Corinthians.

Penyerang yang terampil secara teknis dan sangat cepat ini hampir sendirian membawa Brasil meraih gelar juara dunia kelima dalam sejarah pada tahun 2002. Ronaldo mengalami berbagai cedera parah selama kariernya dan, sebagian karena hal ini, memutuskan untuk pensiun secara definitif pada tahun 2011.

Mbappé meraih gelar juara dunia pada tahun 2018 dan empat tahun kemudian menjadi runner-up di Qatar. Ia mencetak hat-trick dalam pertandingan final yang menegangkan melawan Argentina (3-3), namun hal itu ternyata tidak cukup. Prancis harus melihat impiannya untuk menjuarai Piala Dunia sirna dalam adu penalti.

Bintang timnas Prancis ini menunjukkan kelasnya dengan mencetak dua gol indah melawan Senegal. Hal ini turut menjadikan tim asuhan pelatih Didier Deschamps, yang akan mengundurkan diri, sebagai favorit utama untuk merebut gelar juara dunia.